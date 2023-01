Michel Araújo - Mailson Santana / Fluminense

Publicado 10/01/2023 09:00 | Atualizado 10/01/2023 09:19

Rio - O Fluminense renovou a contratação de mais um jogador do elenco profissional. O meia-atacante Michel Araújo, de 26 anos, ampliou seu vínculo com o clube carioca até o fim de 2025. O novo compromisso foi publicado no BID.

O uruguaio voltou ao Fluminense no meio do ano passado, após ter sido emprestado para o Al Wasl, dos Emirados Árabes. Apesar de ter sido pouco utilizado por Fernando Diniz, Michel Araújo conta com a confiança do treinador e deverá ganhar mais espaço neste ano.

O jogador, de 26 anos, chegou ao Fluminense em 2020 e viveu seu melhor momento naquela temporada, sob o comando de Odair Hellmann, sendo titular e um dos destaques da equipe. Seu contrato anterior ia até o final de 2023.