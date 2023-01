Fluminense sonha com a Libertadores em 2023 - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 10/01/2023 07:00

Rio - Atual campeão carioca, o Fluminense estreia na temporada no próximo sábado (14), contra o Resende, e terá a missão de repetir um feito que não alcança desde 1984, quando foi bicampeão estadual. Para 2023, o Tricolor investiu pesado no mercado e reforçou posições consideradas carentes visando fortalecer o elenco para a disputa da Copa Libertadores.

No ano passado, o Fluminense viveu uma temporada especial e voltou a sonhar alto. Além do título carioca, o Tricolor foi terceiro colocado no Brasileirão e semifinalista na Copa do Brasil. O técnico Fernando Diniz conseguiu se firmar e nomes como Ganso e Cano brilharam. E o que esperar do Flu em 2023? O DIA te conta.

Reforços e permanência dos pilares

Após encaminhar a renovação com o técnico Fernando Diniz no fim da temporada de 2022, o Fluminense trabalhou em duas etapas na montagem do elenco. A diretoria tricolor manteve os pilares do time com as renovações de André, Ganso e Cano, além de segurar Arias do interesse dos europeus, e contratou jogadores para as posições mais criticadas.

No mercado, o Fluminense contratou sete jogadores: o goleiro Vitor Eudes, o zagueiro Vitor Mendes, os laterais Guga e Jorge, os meias Lima e Giovanni Manson, e o atacante Keno. A diretoria tricolor ainda busca mais um reforço para o meio-campo após a saída de Nathan, e o nome de Vina, do Ceará, é o favorito internamente.

Fernando Diniz busca consolidar trabalho com títulos

Em sua segunda passagem pelo Fluminense, Fernando Diniz apagou a má impressão que deixou em 2019 e deu a volta por cima. Com bom futebol e muita competitividade dentro das quatro linhas, o Flu chegou na semifinal da Copa do Brasil e terminou em terceiro lugar no Brasileirão, com a sua melhor campanha desde o título em 2012.



Para 2023, Fluminense e Fernando Diniz sonham alto. O treinador busca consolidar o bom trabalho com uma conquista relevante, enquanto o clube acredita que é possível conquistar a Libertadores com a manutenção do 'Dinizismo'. Isto, inclusive, foi uma promessa do presidente Mário Bittencourt durante a campanha eleitoral, em novembro de 2022.

A busca pelo bicampeonato estadual

O primeiro objetivo do Fluminense na temporada é defender o título estadual. Desde o tricampeonato entre 1983 e 1985, o Tricolor não consegue ser bicampeão. Neste período, foi campeão em 1995, 2002, 2012 e 2022, mas em nenhuma ocasião foi campeão no ano seguinte.

No ano passado, o Fluminense foi campeão da Taça Guanabara e do Carioca. Na decisão, derrotou o rival Flamengo por 2 a 0 no primeiro jogo e empatou por 1 a 1 no segundo, garantindo o título com o placar agregado de 3 a 1. Na época, o Flu era comandado por Abel Braga.

O sonho pela Libertadores

O maior objetivo do Fluminense na temporada é conquistar o inédito título da Libertadores. Com reforços de peso como o lateral-esquerdo Jorge e o atacante Keno, além da manutenção das principais peças, o Tricolor investiu pesado no mercado e chega forte na briga.

O trunfo do Fluminense, no entanto, é o 'Dinizismo'. A diretoria tricolor acredita no sucesso do trabalho do treinador, consolidado no ano passado, e que tem apoio dos jogadores e torcida. Os bons resultados na última temporada permitem o sonho para 2023.

Xerém



O Fluminense se destacou nos últimos anos com uma grande quantidade de jogadores revelados em Xerém atuando no profissional. Entretanto, a situação deve ser diferente em 2023. Apenas os volantes André e Martinelli, revelados na base do clube, devem atuar constantemente.



Mas não quer dizer que outros nomes da base não apareçam nos profissionais. A tendência, inclusive, é que o técnico Fernando Diniz faça testes principalmente no início da temporada. O meia Yago Ferreira, filho do ex-jogador Iranildo, e o lateral-esquerdo Marcos Pedro são cotados para ganhar oportunidades.