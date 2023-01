Mário Bittencourt disputa reeleição no Fluminense - Foto: Mailson Santana/Fluminense

Publicado 12/01/2023 09:20

Rio - O Fluminense ainda negocia a contratação de mais um jogador para o elenco, porém, de acordo com informações do portal "NetFlu", caso o Tricolor não chegue a um acordo com Vina, do Ceará, nenhum reforço para a posição deverá ser contratado para o elenco do clube carioca.

O interesse por Vina surgiu após o cancelamento do empréstimo de Nathan para o Fluminense. O Tricolor tinha tudo acertado com o Atlético-MG para manter o apoiador. Porém, o jogador, de 26 anos, desistiu de continuar no clube do Rio de Janeiro.

Caso não acerte com Vina para o setor, a tendência é que o Fluminense dê mais espaço para jovens da base como Yago, de 21 anos, e Arthur, de 17 anos. Além disso, Lima, que estava no Ceará, e Giovanni, que chegou ao clube após passagem pelo Ajax, da Holanda, também podem executar a função.

Vina, de 31 anos, fez suas últimas três temporadas no Ceará. Com o rebaixamento do Vozão, seu salário se tornou muito alto para os padrões do clube carioca e sua permanência se tornou improvável. O apoiador já defendeu o Fluminense em 2015 e também defendeu outros clubes importantes como Atlético-MG, Athletico-PR e Bahia.