Fluminense encerrou o projeto do sub-23Divulgação/Fluminense

Publicado 11/01/2023 11:43 | Atualizado 11/01/2023 11:52

Rio - O Fluminense encerrou as atividades do projeto sub-23. Após a CBF cancelar o Campeonato Brasileiro de Aspirantes, o Tricolor não teria mais competições para disputar na temporada e, por isso, a diretoria decidiu descontinuar com o trabalho na categoria.

O projeto era bem avaliado pela diretoria. Apesar de impopular com a torcida, o Fluminense utilizou o sub-23 para desenvolver nomes como André e Martinelli, hoje titulares com Fernando Diniz, além de Luiz Henrique, vendido para o Real Betis, da Espanha, no ano passado.

Em 2022, nomes que estão disputando a Copinha como Luan Brito e João Neto disputaram o Brasileirão de Aspirantes. Para 2023, a ideia era dar mais oportunidades para os jovens do sub-20, como Arthur. Já outros nomes como Marcos Pedro, Yago Ferreira e Gustavo Apis estão treinando com o profissional.

Com o fim do projeto, o Fluminense terá que tomar decisões sobre o futuro de funcionários e jogadores. Segundo o "ge", o técnico Cadu Antunes, o auxiliar Edevaldo Freitas e o coordenador de transição Ailton Ferraz estão de férias e terão o futuro decidido quando retornarem.

Do último Brasileirão de Aspirantes, o goleiro Pedro Rangel, o lateral-esquerdo Marcos Pedro, os meias Yago Ferreira e Gustavo Apis, e o atacante Alexandre Jesus, estão treinando com os profissionais e podem ganhar chance com Diniz. O restante terá o futuro definido.