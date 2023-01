Fluminense enfrenta o Resende, sábado (14), às 16h, no Raulino de Oliveira - Divulgação

Publicado 10/01/2023 18:06

Rio - O Fluminense estreia em 2023 no próximo sábado (14), às 16h (de Brasília), contra o Resende, no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Atual campeão carioca, o Tricolor busca o bicampeonato e busca coroar o trabalho do técnico Fernando Diniz com títulos nesta temporada. A venda de ingressos para o primeiro jogo do ano começa nesta quarta-feira (11).

O mando de campo da partida é do Resende. As entradas para a arquibancada serão vendidas a R$ 40 (R$ 20 meia) e para a cadeira custarão R$ 60 (R$ 30 meia). Ao todo, serão disponibilizados 10 mil ingressos para as duas torcidas. A venda dos ingressos começa a partir das 10h (on-line e ponto físico). No dia do jogo, a venda e troca será feita somente no estádio Raulino de Oliveira.

Confira abaixo os pontos de venda:



- Venda online, de 11/01 a 13/01: www.tickethub.com.br



- Estádio Raulino de Oliveira, de 12/01 a 14/01 – 10h às 17h.



Ingressos para a torcida do Resende: bilheteria amarela.



Ingressos para a torcida do Fluminense: bilheterias verde, laranja e azul.



- Sede do Fluminense (Laranjeiras), de 11/01 a 13/01.



- Loteria do Meia-Meia, de 11/01 a 13/01



Avenida Lucas Evangelista de Oliveira Franco, 160.



*No dia do jogo, a venda e troca de ingresso comprado pela internet será feita somente no estádio Raulino de Oliveira, a partir das 10h até o intervalo da partida.