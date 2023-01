Guga tem pendências burocráticas para resolver com o Atlético-MG - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 10/01/2023 13:19

Rio - O Fluminense não deve ter todos os reforços à disposição para a estreia no Campeonato Carioca 2023. O lateral-direito Guga, contratado junto ao Atlético-MG, ainda tem uma questão burocrática para resolver e o seu nome ainda não consta no Boletim de Registro de Atletas (BIRA) da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ), de acordo com o jornalista Victor Lessa, da Rádio Globo.

A janela de transferências do Brasil abre somente nesta próxima quarta-feira (11) e os jogadores só podem ter seus contratos publicados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF a partir desta data. No BIRA, no entanto, os atletas já podem e precisam constar, mesmo que com pendências. Porém, Guga ainda tem uma pendência com o Atlético-MG e ainda não teve os documentos enviados.

Guga foi contratado pelo Fluminense por € 2,5 milhões de euros (cerca de R$ 14 milhões). O Tricolor adquiriu 50% dos direitos econômicos do jogador, de 24 anos, e pagará parcelado. O atleta foi o primeiro reforço anunciado pelo clube. No Atlético-MG, o lateral fez 157 jogos e foi campeão do Brasileirão e Copa do Brasil em 2021, além da Supercopa do Brasil em 2022.

O Fluminense contratou sete jogadores para a próxima temporada. Além de Guga, o Tricolor já anunciou o goleiro Vitor Eudes, o zagueiro Vitor Mendes, o lateral-esquerdo Jorge, os meias Lima e Giovanni Manson, e o atacante Keno. O clube ainda negocia com o meia Vina, do Ceará, para repor a saída de Nathan, que rejeitou o empréstimo e retornou para o Atlético-MG.