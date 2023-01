Vina atuou pelo Ceará por três temporadas - Felipe Santos / Ceará S.C.

Vina atuou pelo Ceará por três temporadasFelipe Santos / Ceará S.C.

Publicado 07/01/2023 14:48 | Atualizado 07/01/2023 14:54

Com uma vaga no elenco após a saída de Nathan, que não quis renovar contrato de empréstimo e voltou para o Atlético-MG, o Fluminense avalia uma contratação para o meio de campo. Alguns nomes foram oferecidos por empresários, e o que mais agrada é o de Vina, do Ceará.



O nome foi colocado à mesa para análise da diretoria e do técnico Fernando Diniz, segundo notícia do site 'Sentimento Tricolor' confirmada pela reportagem. O jogador vê com bons olhos retornar ao Fluminense, onde atuou em 2015, quando ainda era conhecido como Vinícius.



Entretanto, mesmo que o Tricolor queira, a contratação não é fácil. Afinal, o meia de 31 anos tem contrato com o Ceará até 2024 e também recebe alto salário.



Um dos pontos que pode ajudar é o fato de o clube cearense ter caído para a Série B, o que o obriga a diminuir a folha salarial e negociar nomes com altos vencimentos. A questão é que outros clubes desistiram por causa dos altos valores e Vina chegaria para compor o elenco inicialmente.



O empresário do jogador, André Cury, já esteve no CT Carlos Castilho esta semana e a diretoria tratou do assunto.

Outro nome que agrada o Fluminense, mas para outra posição, é o de Jair, do Atlético-MG. A diretoria já entrou em contato com o Galo e os seus representantes, mas o Vasco está mais avançado e perto da contratação do volante de 28 anos, já que está disposto a pagar pela compra dos direitos econômicos.