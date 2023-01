Samuel Xavier vai para a terceira temporada pelo Fluminense - Marcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 06/01/2023 12:43

Além de sete contratações para a temporada, o Fluminense segue com o planejamento de manter a maioria dos jogadores do elenco por mais tempo. Samuel Xavier é mais um que o Tricolor renova o contrato, ampliando o vínculo que ia até o fim do ano para dezembro de 2024.



“Estou muito feliz, é motivo de muita alegria vestir essa camisa. Consegui uma marca de jogos muito legal em 2022 e agora é dar continuidade, trabalhar bastante e fazer uma boa pré-temporada para termos um ano maravilhoso. Espero cada vez mais renovar o vínculo para permanecer por muito tempo”, disse o lateral ao site oficial do clube.

O Fluminense também já renovou contrato recentemente com Germán Cano, Paulo Henrique Ganso, Manoel, David Braz e André, além do técnico Fernando Diniz.



Em outra frente, a diretoria contratou o lateral-esquerdo Jorge, o meia Lima, o lateral-direito Guga, o zagueiro Vitor Mendes, o goleiro Vitor Eudes e o meia-atacante Giovanni.



Números de Samuel Xavier pelo Fluminense



- O lateral chegou no início de 2021 e já fez 96 jogos, com dois gols.



- Após uma primeira temporada de altos e baixos, ele se firmou em 2022 sob o comando de Fernando Diniz, e foi uma peça importante do time.



- Samuel Xavier, segundo estatísticas do SofaScore tem: 71 passes decisivos, 86% de acerto no passe, 128 desarmes, 93 interceptações, 418 bolas recuperadas e 52% dos duelos ganhos.