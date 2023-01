Willian Bigode durante treino do Fluminense - Mailson Santana / Fluminense

Willian Bigode durante treino do FluminenseMailson Santana / Fluminense

Publicado 05/01/2023 18:29

O elenco do Fluminense está completo para a pré-temporada de 2023. Willian Bigode se apresentou nesta quinta-feira após sua filha recém-nascida receber alta do hospital na quarta-feira.

O atacante foi liberado do início dos trabalho pela comissão técnica e pela diretoria para ficar com a família. Sua esposa deu à luz no fim de 2022 e a pequena Liz ficou internada por uma semana, mas já está bem e em casa



Willian Bigode foi o último a se apresentar. Germán Cano e Fernando Diniz começaram os trabalhos no campo na quarta, enquanto Arias participa dos treinos desde a terça-feira. Já o restante do elenco começou na segunda.

O Fluminense terá 12 dias de pré-temporada até a estreia no Campeonato Carioca, dia 14 contra o Resende, em Volta Redonda. A tendência é que o time titular não jogue esse primeiro compromisso, para ter mais alguns dias de preparação.