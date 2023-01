Volante de origem, Calegari jogou na lateral direita do Fluminense nos últimos anos - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Volante de origem, Calegari jogou na lateral direita do Fluminense nos últimos anosMAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 05/01/2023 17:49

Rio - Sem espaço no Fluminense, Calegari despertou o interesse de mais um clube europeu. Segundo o portal "Netflu", além da proposta do Estoril-POR, o jogador também recebeu sondagens do Portimonense-POR.

Até o momento, o Portimonense não apresentou nenhuma oferta oficial ao Fluminense. Já a proposta do Estoril, por empréstimo, não agradou ao Tricolor. O time carioca chegou a aceitar que Calegari fosse emprestado ao Goiás, mas o estafe do atleta vetou a negociação.

Revelado pelo Fluminense, Calegari deve perder ainda mais espaço na equipe carioca em 2023. O jovem de Xérem deve se tornar a terceira opção para a lateral direita, atrás do recém-chegada Guga e de Samuel Xavier.