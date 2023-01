Alexsander foi titular em seu segundo jogo como profissional no Fluminense - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 04/01/2023 16:49

Rio - O volante Alexsander, do Fluminense, foi convocado de última hora pela seleção brasileira para disputar o Sul-Americano sub-20, na Colômbia, entre os dias 19 de janeiro e 12 de fevereiro. O jogador se apresenta já nesta quinta-feira (5) e, com isso, desfalcará o Tricolor no início do Campeonato Carioca.

O Fluminense estreia no Carioca no próximo dia 14 de janeiro, contra o Resende, às 16h (de Brasília), em Volta Redonda. Caso a seleção brasileira avance até a final, Alexsander desfalcará o Tricolor em oito das 11 rodadas da Taça Guanabara e voltaria a ficar à disposição somente na 9ª rodada, no dia 25 de fevereiro.

Alexsander, de 19 anos, subiu para o profissional no ano passado. O jovem é volante de origem, mas foi improvisado na lateral esquerda e virou a solução de emergência do técnico Fernando Diniz na reta final da temporada. Ele foi elogiado pelo treinador e inicia a temporada em condição de jogar em duas funções.

Em Xerém, Alexsander era considerado o provável substituto de André no futuro. Com a contratação de Jorge, o jovem deve retornar ao banco de reservas, mas segue no radar do técnico Fernando Diniz para ser utilizado no setor, além da possibilidade de ganhar oportunidades em sua posição de origem.

Alexsander possui contrato com o Fluminense até o fim de março de 2026. O jovem assinou a extensão contratual em outubro de 2021. O acordo anterior era válido até janeiro de 2024. O valor da multa não foi revelado. Na base, foi campeão brasileiro sub-17 em 2020 e do Carioca sub-20 em 2021.