Willian Bigode tem contrato com o Fluminense até dezembro deste ano - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Willian Bigode tem contrato com o Fluminense até dezembro deste anoMarcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 04/01/2023 10:51

Rio - Contratado no ano passado, Willian Bigode não correspondeu a expectativa e terminou a temporada como uma incógnita para 2023. O jogador, de 36 anos, teve o nome especulado no Cruzeiro nesta última terça-feira (3), no entanto, deve permanecer e cumprir o seu contrato até o fim.

Em entrevista ao site "NETFLU", o empresário Eduardo Uram negou que tenha recebido qualquer proposta por Willian Bigode. O agente do jogador ainda ressaltou que ele tem contrato vigente com o Fluminense e que cumprirá o acordo.

"Isso não existe (proposta do Cruzeiro). Nunca foi falado sobre isso com ninguém. O jogador tem contrato com o Fluminense e não chegou nada pra mim sobre isso", disse o empresário.

Willian Bigode defendeu o Cruzeiro entre 2013 e 2016. Em quatro temporadas, foi bicampeão brasileiro em 2013 e 2014, além de campeão mineiro em 2014. Ao todo, foram 177 jogos, 38 gols e 24 assistências com a camisa celeste.

O Fluminense se reapresentou na última segunda-feira (2) para iniciar a pré-temporada. Willian Bigode, no entanto, foi ausência. A filha recém-nascida do jogador sofreu complicações e está internada na UTI. Vale lembrar que, há dois anos, o atleta e a esposa perderam um filho nos meses finais da gestação.

Para 2023, o Fluminense já anunciou sete reforços: o goleiro Vitor Eudes, o lateral-direito Guga, o lateral-esquerdo Jorge, o zagueiro Vitor Mendes, os meias Lima e Giovanni Manson, e o atacante Keno. O Tricolor estreia na temporada no dia 14 de janeiro, às 16h, contra o Resende, em Volta Redonda.