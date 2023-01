Giovanni Manson foi a surpresa do Fluminense para a temporada de 2023 - Divulgação/Fluminense

Publicado 03/01/2023 18:29

Surpresa do Fluminense no dia da apresentação do elenco para o início da pré-temporada, na segunda-feira (2), Giovanni Manson terá a oportunidade de se tornar mais um jovem pouco conhecido no Brasil a se destacar com Fernando Diniz.



No próprio Tricolor, em sua primeira passagem em 2019, o treinador transformou o até então desconhecido Allan num dos destaques do time. E a história é parecida com a da nova contratação: saiu cedo sem estrear pelos profissionais, não conquistou espaço na Europa, foi emprestado e retornou ao Brasil.



Agora pode ser a vez do meia-atacante de 20 anos, que saiu do Santos em 2019 e nunca jogou nos profissionais, até acertar com o Ajax, da Holanda, onde atuou pelo time B.



"A expectativa é a melhor possível, sabemos que Diniz gosta de jogadores jovens, então, quando tive a proposta do Fluminense, com ele como técnico, não pensei duas vezes. Queria vir para o mais rapidamente possível para vestir essa camisa e estar em campo. Espero dar muitas alegrias", afirmou ao site oficial do Fluminense.



Promessa da Vila Belmiro, o jovem de 20 anos ficou um ano sem jogar devido a problemas com o Santos até assinar com o Ajax. Foi emprestado ao Telstar e depois voltou ao time B. Por isso, apareceu pouco e fez questão de se apresentar aos torcedores;



"Sou um meia-armador, gosto de jogar como meia, mas já joguei na ponta esquerda. Tenho um drible bom, sou técnico, gosto de dar bons passes e fazer gols. No começo foi difícil (na Holanda), e fui acostumando. Eu me adaptei lá, mas a vontade que tinha era voltar ao Brasil, estar perto da família e jogar aqui", disse.