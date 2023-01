Fluminense estreia na Copinha nesta terça-feira, dia 3 - Leonardo Brasil

Publicado 02/01/2023 16:56

Rio - O Fluminense inicia nesta terça-feira (3) a campanha pelo hexacampeonato da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Segundo maior campeão da Copinha, os Moleques de Xerém enfrentam o Porto Vitória, do Espírito Santo, às 17h15 (de Brasília), em Taubaté (SP), pela primeira rodada do Grupo 14.

Os Moleques de Xerém dividem o grupo com o anfitrião Taubaté, Porto Vitória (ES) e Imperatriz (MA). A Copinha começa nesta segunda-feira, dia 2, e terá duração até o dia 25 de janeiro. Campeão pela última vez em 1989, o Fluminense foi finalista pela última vez em 2012 e tenta encerrar o incômodo jejum.

"Estamos muito confiantes para a disputa da Copa São Paulo. Sabemos que é uma competição de grande visibilidade, em que vamos enfrentar equipes bastante competitivas, mas a expectativa é de que façamos uma bela campanha. Todos conhecem a força do Fluminense e a qualidade dos atletas que temos", disse o treinador Ricardo Resende.

O principal destaque do Fluminense na Copinha de 2023 é o meia Arthur. Nascido em 2005, a promessa tricolor se destaca por sua habilidade e visão de jogo. No último dia 28 de dezembro, ele foi nomeado pelo jornal espanhol "AS" como um dos principais potenciais da competição.

Arthur, no entanto, não é o único meio-campista de destaque em Xerém. Agner chamou a atenção dos tricolores no ano passado com a sua visão de jogo e o estilo de jogo semelhante ao de Paulo Henrique Ganso. Ele chegou a ser chamado de "Gansinho de Xerém" nas redes sociais.

O atacante Luan Brito, filho do ex-jogador Marco Brito, é outra grande atração para os tricolores. Artilheiro da categoria sub-20, a jovem promessa tricolor teve duas propostas rejeitadas pelo Fluminense em junho do ano passado, e tem sido observado pelo Porto, de Portugal.

Além deles, os tricolores podem observar nomes como os laterais Jhonny e Jefté, o zagueiro Davi e os atacantes Miguel Vinícius e João Neto. Este último mostrava-se promissor ao lado de Kayky e Matheus Martins com a "Geração dos Sonhos", mas sofreu uma lesão que o afastou dos gramados por um ano.

O Fluminense estreia nesta terça-feira (3), contra o Porto Vitória (ES), às 17h15, em Taubaté. Os Moleques de Xerém também enfrentam o Imperatriz (MA), no dia 6, e o anfitrião Taubaté, dia 9, no mesmo horário. Os dois melhores do grupo avançam para a próxima fase.

Veja a lista do Fluminense para a Copinha 2023:

Goleiros: Gustavo Ramalho, Cayo Fellipe, Dênis Luis e Álvaro

Laterais: Jhonny, Jefté, Justen, Rafael Monteiro e Erick

Zagueiros: Felipe, Caio Amaral, Davi Schuindt, Joilson e Kayky Almeida

Volantes: Thiago Henrique, Freitas, Luis Fernando e Gustavo Dohmann

Meias: Arthur, Agner e Guilherme Xuxa

Atacantes: Miguel Vinícius, João Neto, Isaac, Luan Brito, João Lourenço, Marcão, Enzo e Gustavo Lobo