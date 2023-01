Giovanni ao lado de Mario Bittencourt - Divulgação / Fluminense

Giovanni ao lado de Mario BittencourtDivulgação / Fluminense

Publicado 02/01/2023 16:04

Rio - No segundo dia de janeiro, o Fluminense surpreendeu e anunciou a contratação de mais um reforço para a temporada de 2023. O meia-atacante Giovanni, de 20 anos, assinou contrato com o clube carioca até o fim da temporada, com opção de renovação por mais um ano.

Formado nas categorias de base do Santos, o meia se transferiu para o Ajax em 2019. Pelo clube holandês, Giovanni atuou apenas pela equipe B. Ele ainda chegou a ser emprestado para o Telestar, também da Holanda.

O jogador é o sétimo reforço do Tricolor para a temporada. Antes dele, o Fluminense anunciou o atacante Keno, o lateral-direito Guga, o lateral-esquerdo Jorge, o meia-atacante Lima, o zagueiro Vitor Mendes e o goleiro Vitor Eudes.