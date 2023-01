First Class é a nova patrocinadora das categorias de base do Fluminense - Foto: Reprodução

Publicado 01/01/2023 19:05

Rio - O Fluminense anunciou uma nova patrocinadora para as categorias de base. A rede de cama, mesa e banho, First Class firmou parceria com o clube por 12 meses e irá ocupar a barra frontal da camisa.

First Class é a nova patrocinadora das categorias de base do Flu! Marca será estampada nas Armaduras dos #MlksDeXerém! pic.twitter.com/tN04b6eUyY — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) January 1, 2023

O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, comemorou a parceria e ressaltou a importância do trabalho de captação de patrocínios exclusivos para as categorias de base do Tricolor:

"Essa parceira é mais um fruto do nosso trabalho de captação de patrocínios exclusivos para Xerém. Assim, a gente segue fortalecendo a estrutura da nossa base para a formação de cada vez mais talentos em nossa fábrica de craques. Estamos contentes pela chegada de mais uma marca que confia no que estamos desenvolvendo e se une para fazemos o Fluminense mais forte", disse ao site oficial do Fluminense.

A marca vai estrear no uniforme tricolor na Copa São Paulo de Futebol Junior, a Copinha, principal competição brasileira da base. Os moleques de Xerém vão iniciar a busca pelo hexacampeonato em partida contra o Porto Vitória, do Espírito Santo, no dia 3 de janeiro, às 17h15.