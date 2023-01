Mário Bittencourt pede R$ 15 milhões para chegar a um acordo - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

Mário Bittencourt pede R$ 15 milhões para chegar a um acordoFoto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 31/12/2022 18:00

Rio - O Fluminense comunicou neste sábado (31) a saída do técnico Douglas Matsumoto do comando das categorias de base do futebol feminino. O treinador recebeu uma proposta e pediu desligamento do clube. Ele ficou apenas um ano no cargo.

Douglas Matsumoto chegou ao Fluminense em fevereiro deste ano. O técnico dirigiu a equipe sub-17 e sub-20 do futebol feminino, e foi campeão do estadual sub-17 e vice-campeão estadual sub-20, além de vice-campeão da Unifoot Revolution Cup no sub-17.

Em nota, o Fluminense agradeceu o profissionalismo e a dedicação do treinador, além de desejar sucesso na sequência de sua carreira. O novo comandante da equipe feminina será anunciado em breve.