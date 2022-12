Calegari - Mailson Santana / Fluminense

Publicado 29/12/2022 13:40 | Atualizado 29/12/2022 13:58

Rio - Cria de Xerém, Calegari, de 21 anos, que atua como lateral-direito e volante, é um dos poucos jogadores do atual elenco do Fluminense com a situação indefinida. Recentemente, o seu nome foi ventilado como possível reforço do Goiás, mas a negociação não evoluiu. De acordo com informações do presidente do Conselho Deliberativo do Esmeraldino, Edminho Pinheiro, o interesse de um clube italiano brecou o acordo entre as partes.

"O Calegari é um excelente nome, o Guto nos solicitou, e eu liguei para o Mário Bittencourt. Entre Goiás e Fluminense foi acordado, depois eu falei com o empresário do jogador, que foi pego de surpresa, pois não sabia. Daí, segundo o empresário, a Udinese queria o jogador no meio do ano e que agora ele ligou para a Udinese, avisando que havia essa possibilidade. Então ele quer ver essa possibilidade agora, porque no meio do ano o Fluminense pediu muito para vender o jogador. Mas é isso, não adianta, o jogador precisa querer vir também, então primeiro tem que se tirar de vista essa negociação com a Udinese", afirmou o programa “Feras do Esporte”, da Rádio BandNews FM.

Revelado pelo Fluminense, Calegari fez sua estreia profissional em 2020. Ele foi titular do Tricolor no Brasileiro naquele ano sendo destaque. Na temporada seguinte perdeu a posição para Samuel Xavier. Em 2022, começou o ano como titular, sendo campeão do Carioca. Porém, com a chegada de Fernando Diniz voltou ao banco. Em 2023, o jogador, caso fique no Fluminense, pode ser opção no meio-campo, já que Guga foi contratado para disputar a titularidade com Samuel Xavier.