Fernando Diniz recebeu mais um goleiro para a temporada de 2023Mailson Santana / Fluminense

Publicado 28/12/2022 12:00

Rio - Diferente de Vasco e Flamengo que já iniciaram suas atividades, o Fluminense só irá ter a sua reapresentação do elenco no dia 2 de janeiro. No entanto, engana-se quem pensa que o Tricolor sairá atrás do seus rivais em relação a temporada de 2023. De acordo com informações do jornalista Victor Lessa, o treinador Fernando Diniz está preparando um ritmo intenso para o elenco no começo do ano.

O Fluminense irá ter treinos integrais até a estreia no Campeonato Carioca que acontecerá no dia 14 ou 15 de janeiro. Alguns jogadores do elenco já realizaram exames médicos e muitos também estão treinando diariamente, por conta própria, durante o período de férias.

A reapresentação do grupo tricolor irá contar com algumas novidades. O goleiro Vitor Eudes, o zagueiro Vitor Mendes, o lateral-esquerdo Jorge, o lateral-direito Guga, o meia-atacante Lima e o atacante Keno.