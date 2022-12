Thiago Silva - AFP

Publicado 28/12/2022 18:00

Rio - Titular da seleção brasileira nas últimas três Copas do Mundo, Thiago Silva é um jogador identificado com o Fluminense. Boa parte dos torcedores tricolores sonham com seu retorno há algum tempo. E o clube carioca deverá tentar que ele aconteça no ano que vem. De acordo com informações do jornalista Victor Lessa, o Tricolor já se movimenta para abrir conversas com o defensor.

Aos 38 anos, Thiago Silva tem contrato com o Chelsea até junho de 2023. A partir do próximo mês, o zagueiro estará livre para assinar um pré-contrato. Porém, apesar da idade avançada, o zagueiro ainda tem demonstrado um nível alto e compatível com o futebol europeu. Por isso, é possível que ele receba propostas para seguir atuando em grandes clubes do Velho Continente, o que dificultaria o seu retorno ao Fluminense.

Com passagens pela base do Fluminense, Thiago Silva se profissionalizou pelo RS Futebol Clube e estreou na Série A pelo Juventude em 2004. Após passagens difíceis pelo Porto, de Portugal, pelo Dínamo de Moscou, da Rússia, onde contraiu inclusive tuberculose, o zagueiro voltou ao futebol brasileiro para defender o Fluminense.

Destaque em 2006, 2007 e 2008, sendo campeão da Copa do Mundo, o zagueiro foi negociado com o Milan. Na Itália, o brasileiro atuou de 2009 a 2012, quando foi negociado com o PSG. Thiago Silva defendeu o clube de Paris de 2012 a 2020. Na temporada seguinte foi contratado pelo Chelsea.