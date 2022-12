Fred entregou a Neymar uma camisa personalizada do Fluminense - Reprodução/Instagram de Fred

Diretor de planejamento do Fluminense, Fred segue com sua viagem à França e se encontrou com Neymar e Marquinhos, presenteando-os com camisas personalizadas do Tricolor. Artilheiro da Copa do Mundo, com oito gols, Mbappé também foi presenteado.

Depois de visitar o Olympique de Lyon, onde jogou entre 2005 e 2009, o ex-atacante esteve nesta terça-feira (27) no PSG.



Fred está com a família na França, mas também viajou para fazer um intercâmbio e apresentar aos clubes franceses o trabalho que vem sendo feito no Fluminense, especialmente das divisões de base.



No PSG, ele se reencontrou com Neymar, com quem trabalhou na seleção brasileira e conquistou a Copa das Confederações de 2013, além de ter disputado a Copa do Mundo de 2014, ambas no Brasil.