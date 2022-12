Calegari é alvo do Goiás - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

Calegari é alvo do GoiásFoto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 26/12/2022 17:58

Rio - Volante de origem, mas usado como lateral-direito durante quase toda a temporada de 2022, Calegari poderá vestir a camisa do Goiás em 2023. Segundo os jornalistas Gabriel Amaral, do canal "Raiz Tricolor", e Victor Pimenta, do site "Mais Goiás", o Esmeraldino deseja o jogador por empréstimo até o fim do ano que vem.

O interesse do Goiás pelo jogador é visto como positiva para o Fluminense. O clube carioca contratou o lateral-direito Guga, e tem ainda Samuel Xavier para a posição. Assim, a tendência é que Calegari não tenha muitas oportunidades no Tricolor em 2023. Com isso, o negócio caminha para um acerto.

Calegari é cria das categorias de base e tem contrato com o Fluminense até fevereiro de 2025. O Tricolor detém 90% de seus direitos econômicos. No time profissional desde 2020, o lateral atuou em 82 jogos e marcou um gol.