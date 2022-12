Pelé vestiu a camisa do Fluminense durante amistoso na Nigéria, em 1978 - Divulgação/Fluminense

Pelé vestiu a camisa do Fluminense durante amistoso na Nigéria, em 1978Divulgação/Fluminense

Publicado 29/12/2022 20:23

Rio - O futebol está de luto. Pelé morreu na tarde desta quinta-feira (29), aos 82 anos, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O maior jogador da história estava internado desde o dia 29 de novembro, em virtude de uma infecção respiratória e para reavaliação do tratamento de um câncer no cólon, mas faleceu em decorrência da falência múltipla dos órgãos.

Pelé fez carreira pelo Santos, onde foi bicampeão da Libertadores, foi tricampeão mundial com a seleção brasileira e marcou mais de mil gols. O Rei do futebol participou de diversas excursões com o clube paulista durante a década de 60, mas em 1978 vestiu a camisa do Fluminense durante uma passagem pela cidade de Kaduna, na Nigéria.

Na época, Pelé estava recém-aposentado. Ele estava na cidade de Kaduna para a realização de uma ação de marketing, assim como o Fluminense, que realizava uma excursão pela África. O Tricolor enfrentou a seleção da Nigéria em amistoso, com o Rei do futebol como adversário. Porém, no dia 26 de abril a história foi diferente.

Na ocasião, o Fluminense enfrentaria o Racca Rovers, atual campeão nigeriano, e o Rei do futebol daria o pontapé inicial como convidado. Entretanto, o sucesso de sua participação no duelo anterior provocou apelo popular e de autoridades locais, principalmente depois do anúncio pela imprensa da aparição do ídolo. Pelé, então, vestiu a camisa branca, com o número 10, por 35 minutos.

Mais de 30 mil pessoas assistiram o amistoso entre Fluminense e Racca Rovers. Pelé, com a camisa 10, foi titular. O Rei, aos 37 anos, atuou por 35 minutos, e ajudou o Tricolor a sair na frente do placar com gol de Marinho Chagas. Ele foi substituído por Luís Carlos. Na etapa final, Arthurzinho marcou o gol da vitória tricolor por 2 a 1. Ao final do jogo, Pelé disse que a camisa 'vestiu bem'.

O Fluminense, comandado pelo técnico Paulo Emílio, entrou em campo com Renato; Edevaldo, Dário, Miranda (Edival) e Marinho Chagas; Rubens Galaxe (Carlinhos), Arturzinho e Pelé (Luiz Carlos); Gildásio, Gilson Gênio e Geraldão.