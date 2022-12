Pelé e Zico durante amistoso pelo Flamengo em 1979 - Reprodução

Publicado 29/12/2022 17:57 | Atualizado 29/12/2022 18:53

Rio - O futebol ficou de luto nesta quinta-feira com a morte de Pelé, o maior jogador de todos os tempos , aos 82 anos, após luta contra um câncer no cólon. Apesar de ter marcado época no Santos, onde se tornou ídolo ao liderar um time histórico no início dos anos 60, o Rei do Futebol também tinha uma relação de carinho com os clubes do Rio. Ele chegou a vestir as camisas de Flamengo, Fluminense e Vasco em diferentes ocasiões.

PELÉ E A 10 DE ZICO NO MARACANÃ

No dia 6 de abril de 1979, Pelé conseguiu um feito que só alguém com sua grandeza seria capaz: "tirar" a camisa 10 de Zico no Flamengo. O Rei aceitou o convite para vestir a camisa rubro-negra em um amistoso contra o Atlético-MG, no Maracanã. A partida tinha como objetivo arrecadar fundos para as vítimas das chuvas em Minas Gerais, terra natal do ex-jogador, que deixaram 246 mortos e milhares de desabrigados. Foram 139.953 ingressos vendidos, o que gerou uma renda de 8 milhões de cruzeiros.



Na ocasião, Zico abriu mão da camisa 10 para que Pelé pudesse carregar nas costas o número que eternizou. Naquele dia, o Galinho atuou com a camisa 9. Durante a partida, o Flamengo teve um pênalti a seu favor e Zico cedeu a bola para Pelé cobrar, mas o Rei abriu mão. O Rubro-Negro goleou o Atlético-MG por 5 a 1.

"Aprendi muito com ele quando era garoto, vendo álbum de figurinha. Acho que todos nós temos muito orgulho de estar em um país que tenha o maior jogador de todos os tempos. Ele sempre foi uma inspiração para todos nós", disse Zico durante o Jogo das Estrelas na última quinta-feira.

JOGO PELO FLUMINENSE NA ÁFRICA

Em meio às inúmeras excursões pelo mundo, a de 1969 na Nigéria foi uma das mais marcantes. Afinal, as duas facções envolvidas numa guerra civil havia dois anos no país acordaram um cessar-fogo de 48 horas para que a população pudesse assistir ao Santos de Pelé em campo. O jogo exibição ocorreu na cidade de Benin com o objetivo de arrecadar dinheiro para a reconstrução da região.



Essa foi uma das muitas passagens de Pelé pela África, não apenas pelo Santos. Em um caso curioso, o Rei do Futebol se viu obrigado a jogar por poucos minutos pelo time do Fluminense em 1978, quando já estava aposentado. O motivo? Assim como a delegação tricolor, ele estava na cidade de Lagos, na Nigéria, para ações de marketing e daria o pontapé inicial da partida.

Pelé vestiu a camisa do Fluminense durante amistoso na Nigéria, em 1978 Divulgação/Fluminense A população local, entretanto, achava que veria Pelé jogar. Para evitar uma confusão com feridos no estádio, ele vestiu a camisa do Fluminense e jogou poucos minutos.

VASCO, O AMOR DA INFÂNCIA

Mesmo com todo amor criado pelo Santos, o time de infância de Pelé era carioca. Antes de se profissionalizar pelo Peixe, o Rei do Futebol mantinha seu amor pelo Vasco. A relação começou no início da década de 40, quando via o pai, Dondinho, atuar pelo Vasco de São Lourenço, sua cidade no interior de Minas Gerais. Mesmo com o pai mudando de time, Pelé manteve seu amor pelo Cruzmaltino.

Pelé vestiu a camisa do Vasco em 1957 Reprodução Com o Vasco, Pelé deu seus primeiros passos no futebol. Em 1957, aos 16 anos, o garoto prodígio fez parte de um combinado entre o Cruzmaltino e o Santos para a disputa de um torneio amistoso que aconteceu em junho daquele ano. No mês seguinte, o Rei já disputava seus primeiros jogos com a camisa da seleção brasileira.

O Vasco também teve papel importante em outro momento da carreira de Pelé. Em 1969, foi contra o time carioca que o ex-jogador marcou seu milésimo gol, no Maracanã. Após o Rei marcar, o gramado do estádio foi tomado por uma multidão e um dirigente conseguiu entregar uma camisa do Vasco ao jogador, que não teve dúvidas em vesti-la.