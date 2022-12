Galvão e Pelé viveram a transmissão da Copa do Mundo de 1994 - Foto: Reprodução/Globo

Publicado 29/12/2022 18:14

Galvão Bueno prestou homenagem a Pelé, que morreu nesta quinta-feira aos 82 anos , devido a uma falência múltipla dos órgãos, em São Paulo. Nas redes sociais, o narrador exaltou o Rei do Futebol.

"Meu amigo Édson se foi! Que tristeza! Mas Pelé, não! Pelé é eterno! Rei Pelé! Primeiro e único!", escreveu Galvão no Instagram e no Twitter.

Galvão Bueno e Pelé acompanharam juntos o tetracampeonato da seleção brasileira, nos Estados Unidos, em 1994. O narrador se aposentou das transmissões de jogos de futebol na final da Copa do Mundo deste ano.

COMPLICAÇÕES NA SAÚDE DO REI

Pelé lutava contra um câncer no intestino diagnosticado em 2021. O ex-jogador já foi submetido à cirurgia, mas teve diagnosticadas metástases no intestino, no pulmão e no fígado no início deste ano.



No dia 29 de novembro, o Rei foi internado no Hospital Albert Einstein. Posteriormente, no dia 3 de dezembro, o jornal "Folha de S. Paulo" informou que o ex-jogador não está mais respondendo ao tratamento de quimioterapia, e, com isso, estaria recebendo apenas tratamentos paliativos para gerenciamento da dor e outros desconfortos.

Na semana passada, o boletim médico do Hospital informou que Pelé apresentava "progressão da doença oncológica" e que ele requeria "maiores cuidados relacionados às disfunções renal e cardíaca". Veja abaixo:



"Internado desde 29 de novembro para uma reavaliação da terapia quimioterápica para tumor de cólon e tratamento de uma infecção respiratória, Edson Arantes do Nascimento apresenta progressão da doença oncológica e requer maiores cuidados relacionados às disfunções renal e cardíaca. O paciente segue internado em quarto comum, sob os cuidados necessários da equipe médica", diz o boletim do dia 21 de dezembro.



Nesta quinta-feira, foi confirmada a morte do Rei. Em nota, o hospital informou que a morte foi "em decorrência da falência de múltiplos órgãos, resultado da progressão do câncer de cólon associado à sua condição clínica prévia".