Pelé e MaradonaReprodução

Publicado 29/12/2022 17:25

Após a confirmação da morte de Pelé, os torcedores relembraram um momento icônico do Rei: embaixadinhas de cabeça entre ele e Diego Maradona. Esta interação aconteceu em 2005.

Na ocasião, o ex-jogador argentino estreava como apresentador do programa "A noite do 10", e o primeiro convidado foi justamente Pelé. Os dois trocaram elogios e relembraram momentos da carreira. Já no fim, Maradona revelou que tinha um sonho de fazer embaixadinhas de cabeça com Pelé. Veja como foi no vídeo abaixo:

I just came across this beautiful video of Maradona and Pele.



I’m pretty sure Maradona says “My dream is to head the ball with you.”



Legends. pic.twitter.com/31jS0fY4ic — Albert Vartanian (@AlbertVartanian) December 21, 2022

Vale lembrar Maradona morreu há pouco mais de dois anos, no dia 25 de novembro de 2020. O ex-jogador e um dos grandes ídolos da história do futebol sofreu uma parada cardiorrespiratória em sua casa, na cidade de Tigres, na Argentina.

COMPLICAÇÕES NA SAÚDE DO REI

Pelé lutava contra um câncer no intestino diagnosticado em 2021. O ex-jogador já foi submetido à cirurgia, mas teve diagnosticadas metástases no intestino, no pulmão e no fígado no início deste ano.

No dia 29 de novembro, o Rei foi internado no Hospital Albert Einstein. Posteriormente, no dia 3 de dezembro, o jornal "Folha de S. Paulo" informou que o ex-jogador não está mais respondendo ao tratamento de quimioterapia, e, com isso, estaria recebendo apenas tratamentos paliativos para gerenciamento da dor e outros desconfortos.

Na semana passada, o boletim médico do Hospital informou que Pelé apresentava "progressão da doença oncológica" e que ele requeria "maiores cuidados relacionados às disfunções renal e cardíaca". Veja abaixo:



"Internado desde 29 de novembro para uma reavaliação da terapia quimioterápica para tumor de cólon e tratamento de uma infecção respiratória, Edson Arantes do Nascimento apresenta progressão da doença oncológica e requer maiores cuidados relacionados às disfunções renal e cardíaca. O paciente segue internado em quarto comum, sob os cuidados necessários da equipe médica", diz o boletim do dia 21 de dezembro.

Nesta quinta-feira, foi confirmada a morte do Rei. Em nota, o hospital informou que a morte foi "em decorrência da falência de múltiplos órgãos, resultado da progressão do câncer de cólon associado à sua condição clínica prévia".