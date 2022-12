Romário - Lucio Bernardo Jr. / Câmara dos Deputados

Publicado 29/12/2022 16:49 | Atualizado 29/12/2022 17:04

Rio - Um dos maiores ídolo do futebol mundial, Romário, de 56 anos, prestou homenagem a Pelé, que morreu nesta quinta-feira, aos 82 anos. O herói do tetra exaltou a importância do Rei do Futebol, que não resistiu a complicações de um câncer de colón.

"Hoje o Brasil dá adeus a um de seus filhos mais ilustres: Pelé, o rei do futebol. Eleito o atleta do século, Edson Arantes do Nascimento fez o mundo se curvar diante do seu talento, levando o futebol brasileiro ao altar dos deuses. Durante toda sua vida, Pelé inspirou gerações de atletas e merece todas as homenagens. Meus sentimentos à família e amigos. E que ele possa descansar em paz", publicou o Baixinho nas redes sociais.



Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, morreu nesta quinta-feira, aos 82 anos, vítima de complicações de um câncer no cólon. O ex-jogador lutava contra a doença desde 2021 e foi submetido à cirurgia, mas teve, no início deste ano, diagnosticadas metástases no intestino, no pulmão e no fígado, que complicaram seu quadro de saúde. Ele estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde o dia 29 de novembro para reavaliar o tratamento quimioterápico e tratar uma infecção respiratória.



Com uma carreira incomparável, Pelé escreveu seu nome na história e virou ídolo nacional. A habilidade com a bola nos pés ganhou o planeta. O melhor jogador de todos os tempos tem o status de imortal, mesmo após o fim da sua vida. Ídolo do Santos e seleção brasileira, Pelé marcou 1283 gols e foi o único homem a conquistar três Copas do Mundo como jogador.