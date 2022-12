Rei Pelé - Foto: Divulgação/Instagram @pele

Rei PeléFoto: Divulgação/Instagram @pele

Publicado 29/12/2022 16:35

Poucos minutos após a confirmação da morte de Pelé, o perfil oficial do Rei lembrou o legado do ex-jogador. A publicação dá destaque para o amor, que era o que Pelé "mais acreditava ser a cura para todos os nossos problemas". Veja abaixo:

"A inspiração e o amor marcaram a jornada de Rei Pelé, que pacificamente faleceu no dia de hoje. Em sua jornada, Edson encantou todos com sua genialidade no esporte, parou uma guerra, fez obras sociais no mundo inteiro e espalhou o que mais acreditava ser a cura para todos os nossos problemas: o amor.



A sua mensagem em vida se transforma em legado para as futuras gerações.



Amor, amor e amor, para sempre".

Pelé lutava contra um câncer no intestino diagnosticado em 2021. O ex-jogador já foi submetido à cirurgia, mas teve diagnosticadas metástases no intestino, no pulmão e no fígado no início deste ano.

No dia 29 de novembro, o Rei foi internado no Hospital Albert Einstein. Posteriormente, no dia 3 de dezembro, o jornal "Folha de S. Paulo" informou que o ex-jogador não está mais respondendo ao tratamento de quimioterapia, e, com isso, estaria recebendo apenas tratamentos paliativos para gerenciamento da dor e outros desconfortos.



Na semana passada, o boletim médico do Hospital informou que Pelé apresentava "progressão da doença oncológica" e que ele requeria "maiores cuidados relacionados às disfunções renal e cardíaca". Veja abaixo:

"Internado desde 29 de novembro para uma reavaliação da terapia quimioterápica para tumor de cólon e tratamento de uma infecção respiratória, Edson Arantes do Nascimento apresenta progressão da doença oncológica e requer maiores cuidados relacionados às disfunções renal e cardíaca. O paciente segue internado em quarto comum, sob os cuidados necessários da equipe médica", diz o boletim do dia 21 de dezembro.

Nesta quinta-feira, foi confirmada a morte do Rei.