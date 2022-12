Pelé e Maradona - Reprodução

Publicado 29/12/2022 16:35

O futebol está em choque. Em pouco mais de dois anos, as duas principais figuras do esporte mais popular do mundo deixaram órfãos os fãs espalhados por todo o planeta. Pelé morreu hoje, aos 82 anos.



Apontado como o maior jogador da história do futebol argentino e de todos os tempos, Diego Armando Maradona morreu em 25 de novembro de 2020, aos 60 anos. O astro não resistiu a uma parada cardiorrespiratória. Agora, nove meses depois, foi a vez do Rei Pelé, vitimado por um câncer no cólon.

Mas, como era a relação entre os dois maiores representantes do futebol?

Assim como na rivalidade presente em campo entre Brasil e Argentina, Pelé e Maradona viveram momentos distintos, com afagos e críticas.

A última interação entre os dois foi pela internet, no dia 30 de outubro de 2020, quando Maradona completou 60 anos. Na ocasião, Pelé escreveu em suas redes sociais: "Que a sua jornada seja longa e que você continue sempre sorrindo e me fazendo sorrir também", disse o brasileiro.

Maradona, que ainda se recuperava de uma cirurgia para drenar um coágulo no cérebro, respondeu: "Minha equipe está a ponto de sair do campo de jogo, mas não quero adiar meus agradecimentos por suas palavras e bons desejos."

A história entre os dois começou em 1979, quando Pelé, já aposentado, conheceu Maradona. O encontro se deu a pedido do jornal uruguaio "El Grafico", que solicitou ao Rei para se encontrar com até então uma promessa que se destacava na Argentina.

Porém, a relação entre as duas figuras começou a ruir por críticas de Pelé ao desempenho de Maradona na Copa do Mundo de 1982, quando ele foi expulso contra o Brasil. Na Copa seguinte, quando venceu o Mundial, Maradona foi novamente criticado por Pelé. Ao ser comparado com o argentino, ele alegou que tudo não fazia sentido, porque o argentino só fazia gol de esquerda e que o gol mais importante da carreira do rival foi com a mão.

A proximidade do brasileiro com a FIFA também foi argumento para uma briga entre eles, com Maradona apontando que Pelé gostava "mais de dinheiro do que de dormir" e que "vendeu o coração à Fifa e à cartolagem". Pelé, por sua vez, lembrou do "mau exemplo" de Maradona pela dependência química.

Em 2000, em um evento da Fifa para escolher o melhor jogador do mundo no século 20, o brasileiro queria subir ao palco com o argentino, que se retirou da premiação para não cruzar com Pelé.

A relação voltou ao normal somente em 2005, quando Maradona ganhou um programa na TV argentina e convidou Pelé para a estreia. Por lá, trocaram 27 passes de cabeça sem deixar a bola cair e o clima foi de pura amizade.

Porém, tudo voltou a estremecer quando Pelé disse que Neymar era melhor que Messi. Maradona, então, se ofendeu e disse que o brasileiro tomou o remédio errado. Em resposta, Pelé foi irônico: "O Maradona me ama". O Rei ainda alegou que os argentinos tinham que decidir primeiro se Maradona ou Messi era melhor para depois comparar com ele. Diego, por sua vez, apontou que Pelé tinha que ser visitado no museu.

Até que, após algumas alfinetadas de ambos os lados, em 2016, eles selaram definitivamente a paz e deram as mãos em um evento na França.