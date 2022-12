Pelé sendo acariciado por seus filhos em seus últimos dias de vida - Reprodução/Instagram

Publicado 29/12/2022 16:22 | Atualizado 29/12/2022 17:06

O maior jogador a pisar em um campo de futebol nos deixou. Nesta quinta-feira (29), o Rei Pelé não resistiu à progressão do câncer no cólon e acabou falecendo no Hospital Albert Einstein, em São Paulo . Minutos após a confirmação oficial, uma de suas filhas rompeu o silêncio com uma emocionante declaração.

Kely Nascimento, que acompanhou grande parte da última internação do 'Rei do Futebol', foi a primeira dos sete filhos de Pelé a se manifestarem sobre seu falecimento. Com uma imagem do ex-jogador sendo acariciado por seus filhos no hospital, ela foi breve com sua homenagem.



"Tudo que nós somos é graças a você. Te amamos infinitamente. Descanse em paz", afirmou.

Diagnosticado com o tumor desde 2021, Pelé teve metástases confirmadas no início deste ano no intestino, pulmão e no fígado, que complicaram seu estado de saúde. Aos 82 anos, ele foi internado no dia 29 de novembro para reavaliar o tratamento quimioterápico e tratar uma infecção respiratória, mas não resistiu.