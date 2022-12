Pelé e Neymar - Reprodução

Publicado 29/12/2022 16:50

Rio - Maior jogador brasileiro da atualidade, Neymar lamentou a morte de Pelé na tarde desta quinta-feira. O atual camisa 10 da seleção brasileira prestou uma homenagem ao Rei em suas redes sociais e destacou sua importância para o futebol.

"Antes de Pelé, "10" era apenas um número. Li essa frase em algum lugar, em algum momento da minha vida. Mas essa frase, linda, está incompleta. Eu diria que antes de Pelé, o futebol era apenas um esporte.

Pelé mudou tudo", escreveu Neymar.

"Transformou o futebol em arte, em entretenimento. Deu voz aos pobres, aos negros e principalmente:

Deu visibilidade ao Brasil. O futebol e o Brasil elevaram seu status graças ao Rei! Ele se foi, mas a sua magia permanecerá. Pelé é ETERNO!!, completou.

Neymar e Pelé tinham em comum o carinho pelo Santos. Assim como o Rei, o atacante fez história com a camisa do Peixe conquistando títulos importantes, como a Copa do Brasil de 2010 e a Libertadores de 2011.