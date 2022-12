Franck Fife/AFP - Mbappé fez bela homenagem após a morte de Pelé

Publicado 29/12/2022 16:42 | Atualizado 29/12/2022 17:09

Em uma breve declaração, o atacante francês, que tinha uma relação pessoal de amizade com o Rei, relembrou o legado do ex-atacante no futebol.

"O rei do futebol nos deixou, mas seu legado jamais será esquecido. Descanse em paz, rei", afirmou.

Diagnosticado com o tumor desde 2021, Pelé teve metástases confirmadas no início deste ano no intestino, pulmão e no fígado, que complicaram seu estado de saúde. Aos 82 anos, ele foi internado no dia 29 de novembro para reavaliar o tratamento quimioterápico e tratar uma infecção respiratória, mas não resistiu.