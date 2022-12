Pelé morreu aos 82 anos - Divulgação

Pelé morreu aos 82 anosDivulgação

Publicado 29/12/2022 16:52 | Atualizado 29/12/2022 17:02

Rio - O futebol está de luto. O Rei Pelé morreu na tarde desta quinta-feira (29), aos 82 anos, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O maior jogador da história estava internado desde o dia 29 de novembro, em virtude de uma infecção respiratória e para reavaliação do tratamento de um câncer no cólon.

A morte de Pelé estampou as capas dos principais jornais do mundo. O jornal francês Le Parisien destacou que o Rei era o "melhor jogador de futebol da história". Já o Marca, da Espanha, afirmou que o "futebol perdeu o seu Rei". (veja abaixo mais capas).

Pelé passou por uma cirurgia no cólon em setembro de 2021 e desde então estava realizando tratamento de quimioterapia. No início deste ano, foram detectadas metástases no intestino, no pulmão e no fígado. No último dia 21 de dezembro, o boletim médico informou que houve uma "progressão da doença oncológica".

O Rei do futebol foi internado durante a Copa do Mundo e recebeu homenagens durante o evento. Apesar do quadro complicado, Pelé passou alguns dias estável, mas não foi liberado para passar o Natal em casa com a família. Nas últimas horas, no entanto, a saúde do ex-jogador voltou a piorar.

Pelé deixa sete filhos e a esposa Márcia Aoki, com quem estava casado desde 2016. Do primeiro casamento, com Rosemeri Cholbi, nasceram Kelly Cristina, Edinho e Jennifer. Ele também é pai dos gêmeos Joshua e Celeste, do relacionamento com a psicóloga Assíria Lemos, e teve duas filhas fora do casamento: Sandra Regina, que só obteve o reconhecimento da paternidade pela Justiça, morta em 2006, e Flávia.