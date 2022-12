Morre Pelé, aos 82 anos, nesta quinta-feira (29). - Reprodução Twitter

Publicado 29/12/2022 20:10

Rio - Morto nesta quinta-feira (29), aos 82 anos, após perder a luta contra um câncer no cólon, Pelé será enterrado na próxima terça-feira (3), no Memorial Necrópole Ecumênica, um cemitério vertical em Santos. O local possui vista para a Vila Belmiro, estádio do Santos onde Pelé fez história e será velado a partir da próxima segunda (2).

Memorial Necrópole Ecumênica, em Santos, onde Pelé será enterrado Divulgação

Ainda em vida, Pelé comprou um espaço no nono andar do local, em 2003, como forma de homenagear o pai, Dondinho, que usava a camisa 9 quando era jogador. O lóculo do Rei, nome dado ao jazigo elevado, fica a cerca de 850m da Vila Belmiro.

MORTE DE PELÉ

Pelé lutava contra um câncer no intestino diagnosticado em 2021. O ex-jogador já foi submetido à cirurgia, mas teve diagnosticadas metástases no intestino, no pulmão e no fígado no início deste ano.



No dia 29 de novembro, o Rei foi internado no Hospital Albert Einstein. Posteriormente, no dia 3 de dezembro, o jornal "Folha de S. Paulo" informou que o ex-jogador não está mais respondendo ao tratamento de quimioterapia, e, com isso, estaria recebendo apenas tratamentos paliativos para gerenciamento da dor e outros desconfortos.



Na semana passada, o boletim médico do Hospital informou que Pelé apresentava "progressão da doença oncológica" e que ele requeria "maiores cuidados relacionados às disfunções renal e cardíaca". Veja abaixo:



"Internado desde 29 de novembro para uma reavaliação da terapia quimioterápica para tumor de cólon e tratamento de uma infecção respiratória, Edson Arantes do Nascimento apresenta progressão da doença oncológica e requer maiores cuidados relacionados às disfunções renal e cardíaca. O paciente segue internado em quarto comum, sob os cuidados necessários da equipe médica", diz o boletim do dia 21 de dezembro.



Nesta quinta-feira, foi confirmada a morte do Rei. Em nota, o hospital informou que ela foi "em decorrência da falência de múltiplos órgãos, resultado da progressão do câncer de cólon associado à sua condição clínica prévia".