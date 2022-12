Pelé, Coutinho e Pepe fizeram história com a camisa do Santos - Reprodução

Publicado 29/12/2022 19:21 | Atualizado 29/12/2022 19:41

Rio - Parceiro histórico de Pelé no Santos, Pepe lamentou a morte do amigo nesta quinta-feira. Aos 87 anos, em vídeo gravado pela família, o ex-jogador recordou com carinho sua relação com o Rei do Futebol e exaltou sua importância para o esporte.

"O mundo inteiro sabia da gravidade da doença do Pelé, mas principalmente nós, os mais chegados e mais íntimos, tínhamos mais contato com ele e com seus familiares, e tínhamos também a esperança que o quadro se revertesse e que o Rei da Bola, o maior de todos, voltasse ao nosso contato com seu sorriso alegre e seu bom humor constante. Mas não foi possível, e Pelé nos deixou", disse o ídolo santista.

"Com ele, a lembrança eterna do maior futebolista de todo o sempre. Descanse em paz, Rei Pelé, meu grande amigo. O futebol está de luto", completou.

Juntos, Pelé e Pepe lideraram o Santos nas conquistas do bicampeonato da Libertadores e do Mundial, em 1962 e 1963. Ao longo de sua vida, Pepe sempre se classificou como "o maior artilheiro humano da história do Santos", com 405 gols. A liderança é de Pelé, que marcou 1.091 vezes pelo Peixe.

O corpo de Pelé será velado a partir da próxima segunda-feira (2), no gramado da Vila Belmiro. A expectativa é de que grandes nomes do futebol e autoridades importantes compareçam ao local.