Foto da galáxia espiral na constelação Sculptor, com as cores do Brasil, foi uma homenagem da Nasa a Pelé - Divulgação/Nasa

Publicado 29/12/2022 19:39

Em mais uma prova do tamanho de Pelé, que extrapola até mesmo o esporte, a Nasa, agência espacial dos Estados Unidos, postou nas redes sociais uma homenagem ao Rei do Futebol. É uma foto de uma galáxia com as cores do Brasil.





"Marcamos o falecimento do lendário Pelé, conhecido por muitos como o rei do 'jogo bonito'. Essa imagem de uma galáxia espiral na constelação Sculptor mostra as cores do Brasil", postou.



We mark the passing of the legendary Pelé, known to many as the king of the "beautiful game." This image of a spiral galaxy in the constellation Sculptor shows the colors of Brazil. pic.twitter.com/sOYfKdTeAJ — NASA (@NASA) December 29, 2022

Além da Nasa, franquias de outros esportes dos Estados Unidos também prestaram homenagem a Pelé. Uma delas foi a New England Patriots, de futebol americano.



"O Rei do Futebol. Nós nos juntamos ao mundo dos esporte no luto pela perda do lendário jogador brasileiro de futebol e pioneiro Pelé", escreveu o perfil oficial da franquia.

