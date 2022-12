Richarlison - AFP

Publicado 29/12/2022 19:22 | Atualizado 29/12/2022 19:22

Rio - Artilheiro da seleção brasileira na última Copa do Mundo com três gols, o atacante Richarlison, de 25 anos, também prestou homenagens a Pelé, Rei do Futebol, que morreu nesta quinta-feira, aos 82 anos. O jogador do Tottenham ressaltou a importância do Atleta do Século para o Brasil.

"Hoje o futebol se despede do seu capítulo mais bonito. Do cara que encantou o mundo e mudou a história do jogo pra sempre. Você sempre será o maior, porque há 60 anos, com todas as dificuldades que enfrentava, já fazia o que alguns poucos conseguem fazer hoje em dia. O cara que dedicou seu milésimo gol às crianças e fez nosso país descobrir que podia muito mais. Você é e sempre será incomparável, Rei. Você é eterno! Obrigado e que Deus te receba de braços abertos", afirmou.



Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, morreu nesta quinta-feira, aos 82 anos, vítima de complicações de um câncer no cólon. O ex-jogador lutava contra a doença desde 2021 e foi submetido à cirurgia, mas teve, no início deste ano, diagnosticadas metástases no intestino, no pulmão e no fígado, que complicaram seu quadro de saúde. Ele estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde o dia 29 de novembro para reavaliar o tratamento quimioterápico e tratar uma infecção respiratória.



Com uma carreira incomparável, Pelé escreveu seu nome na história e virou ídolo nacional. A habilidade com a bola nos pés ganhou o planeta. O melhor jogador de todos os tempos tem o status de imortal, mesmo após o fim da sua vida. Ídolo do Santos e seleção brasileira, Pelé marcou 1283 gols e foi o único homem a conquistar três Copas do Mundo como jogador.