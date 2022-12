Pelé comemora gol pela seleção brasileira com Jairzinho, na Copa do Mundo de 1970 - Arquivo da Fifa

Publicado 29/12/2022 19:06 | Atualizado 29/12/2022 20:10

Campeão da Copa do Mundo aos 17 anos e único tricampeão, mais de mil gols marcados, artilheiro da seleção brasileira, bicampeão mundial pelo Santos. Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, acumulou marcas e títulos ao longo de sua gloriosa carreira.

Diante de uma grandeza tamanha, os números também geram polêmica e são divergentes dependendo de quem conta, muito em função dos inúmeros jogos festivos e combinados da época. Pelé marcou 1.283 gols, sendo 767 em jogos oficiais e 515 em amistosos, em 1.364 partidas, segundo o Livro dos Recordes.



Santos e Cosmos

Foram 18 anos defendendo a camisa do Santos, onde começou aos 16 anos, em 1956, e despediu-se em 1974, já como Rei do Futebol. Foram 1.116 partidas e 1.091 gols, segundo números do clube.



Há ainda 64 gols pelo New York Cosmos, 13 por seleções militares, seis em um combinado entre Santos e Vasco, outros três pelo Sindicato de Atletas de São Paulo e um pela seleção do Sudeste.



Único tricampeão da Copa do Mundo

Pela seleção brasileira foram 95 gols em 113 partidas, número longe de ser superado. Mas a Fifa considera apenas 77 oficiais, o que fez Neymar ultrapassá-lo na Copa do Mundo.



O principal torneio de futebol do planeta merece um capítulo à parte. Afinal, Pelé é o mais jovem a ser campeão, a fazer um gol numa final e também a marcar três vezes em um mesmo jogo, com 17 anos em 1958. Foi a primeira de três conquistas do Rei, feito que nenhum outro jogador conseguiu.



Em 1962, ele teve pouca participação pois se machucou, , mas foi campeão. Em1966 outra lesão na única vez que perdeu uma Copa do Mundo. Já em 1970, teve o retorno triunfal ao comandar a eterna seleção do tri que encantou o mundo.



Muitos títulos



Como não podia deixar de ser, Pelé foi um multicampeão. Conquistou 37 títulos. Entre os principais, além das três Copas do Mundo, os dois mundiais e as duas Libertadores pelo Santos (1962 e 1963).



Também levantou seis troféus de competições nacionais, hoje consideradas pela CBF como Brasileiros: de 1961 a 1965 e em 1968. Além disso, conquistou 10 Campeonatos Paulistas e 1 título nos Estados Unidos.



Outras marcar relevantes



- Pelé marcou três gols em um mesmo jogo em 92 ocasiões, recorde inigualável.



- Na Copa do Mundo, foram 12 gols em 14 jogos.



- Já em 2014, Pelé recebeu o prêmio de sete Bolas de Ouro referentes às temporadas 1958, 1959, 1960, 1961, 1963, 1965 e 1970. Naquela época, o prêmio era entregue apenas para jogadores que atuavam no futebol europeu e a revista francesa L'Equipe revisou essa determinação para entregar a premiação retroativa.