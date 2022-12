(FILES) In this file photo taken on June 13, 1961 Brazilian striker Pelé, wearing his Santos jersey, smiles before playing a friendly soccer match with his club against the French club of "Racing", in Colombes, in the suburbs of Paris. Brazilian football icon Pele, widely regarded as the greatest player of all time and a three-time World Cup winner who masterminded the 'beautiful game', died on December 29, 2022 at the age of 82, after battling kidney problems and colon cancer. - AFP

(FILES) In this file photo taken on June 13, 1961 Brazilian striker Pelé, wearing his Santos jersey, smiles before playing a friendly soccer match with his club against the French club of "Racing", in Colombes, in the suburbs of Paris. Brazilian football icon Pele, widely regarded as the greatest player of all time and a three-time World Cup winner who masterminded the 'beautiful game', died on December 29, 2022 at the age of 82, after battling kidney problems and colon cancer.AFP

Publicado 29/12/2022 18:56

Nesta quinta-feira, após a confirmação da morte de Pelé, o mundo do futebol prestou homenagens ao Rei. O jornal O Dia separou algumas das principais e as apresenta abaixo. Confira:

O Santos, clube em que Pelé fez história, postou um vídeo com grandes lances do Rei. Mais perto do fim, há uma imagem do ex-jogador dentro da Vila Belmiro. O vídeo termina com uma coroa, um símbolo de luto e o escudo do clube paulista.

Dentre os clubes do Rio, vale citar a homenagem feita pelo Vasco. Isso porque foi justamente contra o Cruz-Maltino, em 1969, que Pelé marcou seu milésimo gol. Depois do Rei balançar as redes, o gramado do Maracanã foi tomado por uma multidão e um dirigente ainda conseguiu entregar uma camisa do Vasco ao jogador, que não teve dúvidas em vesti-la. O vídeo do momento icônico foi postado pelo Gigante da Colina.

Já uma página argentina lembrou uma frase de Pelé quando Maradona morreu, há dois anos atrás. Na época, o Rei disse: "Um dia, espero que possamos jogar bola juntos no céu".

“Un día, espero que podamos jugar a la pelota juntos en el cielo”, escribió Pelé cuando falleció Diego.



Ese día ha llegado. pic.twitter.com/Vh1nMHajYU — FÚTBOL ARGENTINO (@TodaLaPrimeraA) December 29, 2022

A página "Goleada da Zoeira" compartilhou um vídeo em que é possível ver grandes jogadas do Rei.

O perfil "8bit-football.com" postou um desenho de um icônico lance de Pelé. Na ocasião, a Seleção Brasileira enfrentava o Uruguai pela semifinal da Copa do Mundo de 1970. O Rei recebeu passe de Tostão, deu um "drible da vaca" no goleiro Mazurkiewicz e finalizou, mas mandou para fora. Esta foi uma das jogadas icônicas da carreira de Pelé.

RIP Pelé! pic.twitter.com/irkkM0U8vg — 8bit-Football.com (@8bitfootball) December 29, 2022 O perfil "90sfootball" postou uma foto de Pelé ao lado do histórico goleiro Gordon Banks, da seleção inglesa. Banks, aliás, é o autor da chamada "Defesa do século". Coincidentemente, ela veio após uma cabeçada do Rei, na Copa de 1970. O goleiro inglês morreu em 2019, aos 81 anos, depois de uma batalha contra um tumor no rim.

Pelé receives the PFA Merit Award for his services to Professional Football from Gordon Banks, 1996. pic.twitter.com/4gyRm6VA75 — 90s Football (@90sfootball) December 29, 2022

Já o jornal "Olé", da Argentina, postou uma foto de Pelé ao lado de Maradona. Além disso, publicou a seguinte frase: "A bola nunca vai esquecer deles".

La pelota JAMÁS los olvidará... pic.twitter.com/Kv4ucCsph1 — Diario Olé (@DiarioOle) December 29, 2022

A página Goleada Info postou um desenho de Pelé sendo recebido no céu por Maradona, Garrincha, Cruyff e Eusébio, que também são lendas do futebol.

"Um dia, espero que possamos jogar juntos no céu", disse Pelé, ao saber da morte de Maradona.



Hoje, o céu poderá se alegrar com essa partida. pic.twitter.com/GXniU4ziTq — Goleada Info (@goleada_info) December 29, 2022

Os internautas também postaram um vídeo em que Maradona e Pelé fazem embaixadinhas de cabeça, como pode ser visto na publicação compartilhada pela página "FutebolNews".

Um vídeo para ficar na história. Maradona e Pelé juntos.



Um vídeo para ficar na história. Maradona e Pelé juntos.

Hoje, não estão mais aqui.pic.twitter.com/DtMHyarapY — FutebolNews (@realfutebolnews) December 29, 2022 Por fim, a página F1 da Depressão postou uma foto do Rei ao lado de Ayrton Senna, que também foi um dos grandes ídolos do esporte brasileiro.