Vinicius Junior - NELSON ALMEIDA / AFP

Publicado 29/12/2022 20:28

Rio - O atacante do Real Madrid, Vinicius Junior, utilizou as redes sociais para prestar homenagem após a morte de Pelé. O jovem, de 22 anos, citou mensagens de apoio que recebeu do Rei do Futebol no seu começo de carreira. O Atleta do Século morreu nesta quinta-feira, aos 82 anos, vítima de complicações de um câncer no cólon.

"Rei, majestade, exemplo. Pelé é amor, generosidade. O jogador que mudou o futebol, o maior de todos, nos deixou. Sempre palavras carinhosas e motivadoras sobre mim. Li e guardei todas as mensagens que você me mandou. Quando me apoiou em um momento delicado ou quando celebrou minhas conquistas", afirmou.

Vinicius Junior também recordou o seu gol marcado na vitória sobre a Coreia do Sul, nas oitavas de finais da última Copa do Mundo. O atacante da seleção brasileira fez uma homenagem ao Rei do Futebol.



"E, que honra, ter homenageado você na comemoração do meu primeiro gol em Copa. Orgulho define. Felizmente pude dizer em vida o quanto você será sempre minha referência. O seu legado jamais será esquecido", disse.