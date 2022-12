Pelé e Tostão - Fifa

Publicado 29/12/2022 19:45

Rio - Campeão da Copa do Mundo em 1970, Tostão lamentou a morte do amigo Pelé nesta quinta-feira, aos 82 anos, após luta contra um câncer no cólon. Em vídeo, o tricampeão exaltou as qualidades do Rei e afirmou que ele é "o maior de todos os tempos".

“Hoje é um dia triste, a morte do Pelé. É a finitude da vida. Em campo, Pelé tinha em mais alto nível todas as qualidades técnicas de um supercraque. Foi o maior de todos os tempos. Eterno!”, disse o ídolo do Cruzeiro.



"Fora de campo, estava sempre com sorriso, atendia bem a todos. Tive a honra de jogar ao seu lado. Todas as gerações irão lembrar de Pelé! Inesquecível. Um abraço a toda sua família", completou Tostão.

Tostão e Pelé foram peças importantes da seleção brasileira na conquista histórica da Copa de 70. Além deles, a equipe contava com Zagallo, que tinha ainda Félix, Carlos Alberto Torres, Brito, Piazza, Everaldo, Clodoaldo, Gérson, Rivellino e Jairzinho.