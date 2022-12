Morre Pelé, aos 82 anos, nesta quinta-feira (29). - Reprodução Twitter

Publicado 29/12/2022 19:08 | Atualizado 29/12/2022 20:30

Rio - O futebol perdeu seu Rei. Pelé morreu na tarde desta quinta-feira (29), aos 82 anos, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O maior jogador da história estava internado desde o dia 29 de novembro, em virtude de uma infecção respiratória e para reavaliação do tratamento de um câncer no cólon, mas faleceu em decorrência da falência múltipla dos órgãos.

Pelé era um dos seis jogadores vivos da conquista do primeiro título mundial, na Copa de 1958, na Suécia. Agora, com a morte do Rei do futebol, que foi decisivo naquela campanha que mudou a história do futebol brasileiro, restam cinco: Zagallo, Pepe, Dino Sani, Mazzola e Moacir. Os dois últimos vivem fora do país, sendo o primeiro na Itália e o segundo no Equador.

Entre os campeões mundiais vivos, Zagallo é o mais velho, com 91 anos. O Velho Lobo tem apenas um ano a mais do que Dino Sani. Pepe, que jogou com Pelé no Santos, tem 87, e é seguido por Moacir com 86 e Mazzola com 84. Pelé era o caçula da Copa de 1958.

Com apenas 17 anos, Pelé ajudou o Brasil a conquistar o seu primeiro título mundial em 1958, na final contra a anfitriã Suécia. O Rei marcou duas vezes na vitória por 5 a 2 na decisão (Vavá, também duas vezes, e Zagallo completaram o placar). O Menino da Vila fez seis gols naquela edição.

Antes de Pelé, o último campeão mundial de 1958 a falecer foi Zito, em 2015. Nos últimos dez anos, também morreram o capitão Bellini (2014), além de Gylmar, Djalma Santos, Nilton Santos e De Sordi, ambos em 2013.