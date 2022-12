Pelé morreu nesta quinta-feira - Reprodução/Instagram @Pele

Publicado 29/12/2022 20:46

Rio - O presidente Jair Bolsonaro (PL) foi às redes sociais na noite desta quinta-feira lamentar a morte de Pelé, aos 82 anos. Na publicação, ele destacou a importância do Rei do Futebol para levar o nome do Brasil para o mundo.

- Com pesar o passamento de um homem, que pelo futebol, levou o nome do Brasil para o mundo. Transformou o futebol em arte e alegria.



- Que Deus conforte sua família e que o acolha na sua infinita misericórdia. pic.twitter.com/AVlw5IDUHX — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) December 29, 2022 "Com pesar o passamento de um homem, que pelo futebol, levou o nome do Brasil para o mundo. Transformou o futebol em arte e alegria. Que Deus conforte sua família e que o acolha na sua infinita misericórdia", escreveu o atual presidente.

"Eu tive o privilégio que os brasileiros mais jovens não tiveram: eu vi o Pelé jogar, ao vivo, no Pacaembu e Morumbi. Jogar, não. Eu vi o Pelé dar show. Porque quando pegava na bola ele sempre fazia algo especial, que muitas vezes acabava em gol... Confesso que tinha raiva do Pelé, porque ele sempre massacrava o meu Corinthians. Mas, antes de tudo, eu o admirava. E a raiva logo deu lugar à paixão de vê-lo jogar com a camisa 10 da Seleção Brasileira", disse o petista.