Zico: "Edson Arantes do Nascimento, o nosso Pelé, nos deixou hoje. O eterno camisa 10 foi e sempre será, um dos maiores ídolos do futebol mundial, uma inspiração para todas as gerações. Estará para sempre em nossos corações!"







ADEUS AO REI



Romário: "Hoje o Brasil dá adeus a um de seus filhos mais ilustres: Pelé, o rei do futebol. Eleito o atleta do século, Edson Arantes do Nascimento fez o mundo se curvar diante do seu talento, levando o futebol brasileiro ao altar dos deuses. Durante toda sua vida, Pelé inspirou gerações de atletas e merece todas as homenagens. Meus sentimentos à família e amigos. E que ele possa descansar em paz."





Beckenbauer: "O futebol perdeu hoje o maior de sua história - e eu perdi um amigo único. Nascido em Três Corações, Pelé tinha três corações: pelo futebol, para sua família e para o povo. Alguém que jogou com as estrelas e sempre se manteve no chão. Eu fui para os Estados Unidos em 1977 porque eu queria muito jogar em um time com o Pelé no Cosmos New York. Aquele tempo que passamos juntos foi uma das melhores experiências da minha carreira. Nós vencemos o campeonato americano de primeira e Pelé me chamava de seu irmão branco. Isso era uma honra inimaginável para mim. O futebol sempre será seu, meu amigo. E sempre será. Obrigado pelo seu jogo, rei!", afirmou.