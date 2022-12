Estádio de Wembley colocou as cores do Brasil em homenagem ao Rei Pelé - Divulgação/Wembley

Rio - O futebol perdeu o seu Rei. Pelé morreu na tarde desta quinta-feira (29), aos 82 anos, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O maior jogador da história estava internado desde o dia 29 de novembro, em virtude de uma infecção respiratória e para reavaliação do tratamento de um câncer no cólon, mas faleceu em decorrência da falência múltipla dos órgãos.

Pelé recebeu diversas homenagens de jogadores, ex-jogadores, celebridades, estádios e monumentos. No Rio de Janeiro, o Cristo Redentor recebeu as cores do Brasil para homenagear o Rei, enquanto o Maracanã ficou iluminado de amarelo. Em Londres, na Inglaterra, o estádio de Wembley também recebeu as cores da bandeira brasileira para reverenciar o maior jogador da história do futebol.

"Esta noite acendemos o arco em homenagem a Pelé. Seu talento único iluminou o jogo e inspirou o mundo", escreveu o perfil do estádio nas redes sociais.

Tonight we light the arch in the honour of Pelé.



His unique talent lit up the game of football, and inspired the world. pic.twitter.com/6Ho2Fqz37A — Wembley Stadium (@wembleystadium) December 29, 2022

O Wembley é um dos estádios mais icônicos do futebol. O estádio foi demolido em 2003 para a construção de uma arena moderna, com o mesmo nome, inaugurada em 2007. Entretanto, o atual estádio não tem nenhum resquício do antigo.

Em uma postagem em 2018, Pelé lamentou que nunca jogou uma partida oficial em Wembley. Porém, em 2003, marcou o "último gol" do estádio, durante um evento de caridade, que teve a participação do ex-goleiro inglês Gordon Banks, um dos grandes rivais do Rei do futebol.

"Eu não tenho muitos arrependimentos como jogador de futebol, mas eu gostaria de ter jogado em Wembley pelo menos uma vez, mesmo que fosse em um amistoso", escreveu Pelé, em 2018.

Pelé passou por uma cirurgia no cólon em setembro de 2021 e desde então estava realizando tratamento de quimioterapia. No início deste ano, foram detectadas metástases no intestino, no pulmão e no fígado. No dia 29 de novembro, foi internado. Na época, recebeu homenagens durante a Copa do Mundo.

No dia 21 de dezembro, o boletim médico informou que houve uma "progressão da doença oncológica". Apesar do quadro complicado, Pelé passou alguns dias estável, mas não foi liberado para passar o Natal em casa com a família. Nas últimas horas, no entanto, a saúde do ex-jogador voltou a piorar.

Pelé deixa sete filhos e a esposa Márcia Aoki, com quem estava casado desde 2016. Do primeiro casamento, com Rosemeri Cholbi, nasceram Kelly Cristina, Edinho e Jennifer. Ele também é pai dos gêmeos Joshua e Celeste, do relacionamento com a psicóloga Assíria Lemos, e teve duas filhas fora do casamento: Sandra Regina, que só obteve o reconhecimento da paternidade pela Justiça, morta em 2006, e Flávia.