Roberto Dinamite lamentou a morte de PeléReprodução/Instagram @rdinamite10

Publicado 29/12/2022 18:39

Rio - Após a morte de Pelé, diversos nomes de importância no esporte se manifestaram nas redes sociais. Um deles foi o ex-jogador Roberto Dinamite, ídolo do Vasco, que destacou a sua tristeza pela perda do Rei do Futebol.

"Triste com sua partida meu ídolo Pelé. O melhor dos melhores! Referência dentro do futebol para todos nós jogadores. Tenho muito orgulho de ter conhecido você e vestido a mesma camisa 10 que você imortalizou com tanta maestria. Obrigado por tudo! A saudade já é grande", publicou Dinamite.

Embora nunca tenham jogados juntos oficialmente, Pelé e Roberto Dinamite já mostraram, em algumas oportunidades, que possuiam uma grande amizade.A dupla, inclusive, está junta de Rogério Ceni na lista de jogadores brasileiros que disputaram mais de mil partidas pelo mesmo clube.

COMPLICAÇÕES NA SAÚDE DO REI



Pelé lutava contra um câncer no intestino diagnosticado em 2021. O ex-jogador já foi submetido à cirurgia, mas teve diagnosticadas metástases no intestino, no pulmão e no fígado no início deste ano.

No dia 29 de novembro, o Rei foi internado no Hospital Albert Einstein. Posteriormente, no dia 3 de dezembro, o jornal "Folha de S. Paulo" informou que o ex-jogador não está mais respondendo ao tratamento de quimioterapia, e, com isso, estaria recebendo apenas tratamentos paliativos para gerenciamento da dor e outros desconfortos.

Na semana passada, o boletim médico do Hospital informou que Pelé apresentava "progressão da doença oncológica" e que ele requeria "maiores cuidados relacionados às disfunções renal e cardíaca". Veja abaixo:

"Internado desde 29 de novembro para uma reavaliação da terapia quimioterápica para tumor de cólon e tratamento de uma infecção respiratória, Edson Arantes do Nascimento apresenta progressão da doença oncológica e requer maiores cuidados relacionados às disfunções renal e cardíaca. O paciente segue internado em quarto comum, sob os cuidados necessários da equipe médica", diz o boletim do dia 21 de dezembro.

Nesta quinta-feira, foi confirmada a morte do Rei. Em nota, o hospital informou que ela foi "em decorrência da falência de múltiplos órgãos, resultado da progressão do câncer de cólon associado à sua condição clínica prévia".