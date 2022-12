Pelé e Zagallo, em foto antiga resgatada por Zagallo em rede social - Reprodução/Instagram

Publicado 29/12/2022 17:36





+ Atleta do século e sir no Reino Unido, Pelé já parou até mesmo guerra Com uma foto da dupla na época que atuavam juntos pela Seleção Brasileira, Zagallo publicou um emocionante texto para se despedir de Pelé. Segundo o ex-jogador e técnico, seu maior parceiro se foi e, hoje, o mundo para e se despede do maior de todos os tempos.





+ Clubes da Série A manifestam pesar pela morte de Pelé "Meu maior parceiro se foi e é com esse sorriso que guardarei você comigo. Amigo de tantas histórias, vitórias e títulos e que deixa um legado eterno e inesquecível. A pessoa que parou o mundo diversas vezes. A pessoa que fez da camisa 10 a mais respeitada. Um brasileiro que defendeu nosso país em todo o mundo. Hoje, o mundo, chorando, para e se despede do maior de todos. Do Rei do Futebol. Obrigado por tudo, Pelé. Você é eterno. Eu te amo", afirmou Zagallo.

Diagnosticado com o tumor desde 2021, Pelé teve metástases confirmadas no início deste ano no intestino, pulmão e no fígado, que complicaram seu estado de saúde. Aos 82 anos, ele foi internado no dia 29 de novembro para reavaliar o tratamento quimioterápico e tratar uma infecção respiratória, mas não resistiu.