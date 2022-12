Messi ao lado de Pelé, o Rei do Futebol - Frank Fife/AFP

Publicado 29/12/2022 17:19





+ Atleta do século e sir no Reino Unido, Pelé já parou até mesmo guerra Com uma breve declaração, o camisa 10 do Paris Saint-Germain e da Seleção Argentina publicou uma série de três fotos do Rei Pelé, incluindo uma dos dois juntos.

Diagnosticado com o tumor desde 2021, Pelé teve metástases confirmadas no início deste ano no intestino, pulmão e no fígado, que complicaram seu estado de saúde. Aos 82 anos, ele foi internado no dia 29 de novembro para reavaliar o tratamento quimioterápico e tratar uma infecção respiratória, mas não resistiu.