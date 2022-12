Pelé fez história com a camisa 10 do Santos - Divulgação/Santos F.C.

Publicado 29/12/2022 16:52

São Paulo - A família de Pelé pretende fazer uma solicitação especial ao Santos, pedindo para que a camisa 10 do clube seja aposentada para sempre, em decorrência da morte do Rei do Futebol. A informação é do portal "GE".

Alguns conselheiros do clube já discutiram o tema algumas vezes, mas a ideia nunca foi levada à frente. No entanto, com a morte de Pelé, a família espera que a diretoria alvinegra acabe aceitando a aposentadoria da camisa.

Pelé vestiu a camisa 10 do Santos entre os anos de 1956 a 1974. Atualmente, o venezuelano Yeferson Soteldo é o responsável por utilizar o lendário número.