Morre Pelé, aos 82 anos, nesta quinta-feira (29).Reprodução Twitter

Publicado 29/12/2022 16:58 | Atualizado 29/12/2022 17:02

Rio - No início dos anos 1960, ainda antes de completar 21 anos, Pelé foi procurado por uma fabricante de pinga que o convenceu a emprestar, a preço módico, sua imagem para a "caninha Pelé". Deu a palavra, mas acabou convencido de que a associação era uma má ideia e voltou atrás. Aquele jovem jogador não poderia imaginar que, 60 anos depois, seu nome não seria apenas uma das marcas mais valiosas do Brasil, mas de todo o mundo. Como toda a grande marca, há uma verdadeira "máquina" dedicada a multiplicar seu valor.

Nos últimos anos, a carreira e os contratos de Pelé são geridos pela Legends 10, do britânico Paul Kemsley. Esse "superagente" se certifica de que a marca de Pelé não seja vendida a preço de banana - o jogador não fazia campanha publicitária por menos de R$ 2 milhões. Dependendo da abrangência do contrato, o valor poderia mais do que dobrar. "Esse Paul é um sujeito intratável, antipático, esteve no meu escritório e só fez exigências", lembra um profissional de marketing que teve contato com ele e pediu para não ter o nome revelado. "Mas protege o nome Pelé com unhas e dentes. E sabe cobrar alto por ele."